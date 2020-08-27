فيديو.. مخالفات لمحلات لم توفر الدفع الإلكتروني بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

نفذ فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن جولات تفتيشية ميدانية على سوق الخضار المركزي؛ لمراقبة التزام المحلات بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتمت مخالفة واستدعاء غير الملتزمين بالقرار.

ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية تنفيذًا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.

الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تعتبر المرحلة السادسة والأخيرة والتي تشمل أنشطة بيع اللحوم والدواجن، وبيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، بيع المنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، وبيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، وكافة أنشطة التجزئة التي لم تلزم مسبقًا.





شارك الخبر