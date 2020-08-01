في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة المواطنين والعاملين تحت تهديد السلاح

المواطن - الرياض

نجحت الجهات الأمنية خلال الأيام الأخيرة في القبض على عدد من المتورطين في الجرائم بمدن ومناطق المملكة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن جانبًا من العمليات حيث ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن ارتكب ثلاث جرائم انتحال صفة رجال أمن واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، بمكة المكرمة.

وفي المدينة المنورة تم القبض على ثلاثة وافدين من جنسية إفريقية يقومون بارتكاب 96 حادثة جنائية شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت تهديد السلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة.

وفي الرياض تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن ويقوم باستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها واستخدامها بارتكاب عدد من جرائم سلب العمالة الوافدة، كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 12 مقيمًا من عدة جنسيات يقومون بسرقة مواد صحية بقيمة 200 ألف ريال من أحد المستودعات.

وفي الدمام تم إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا 68 قضية جنائية تمثلت في سرقة المنازل وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وقضايا نشل في أحياء متفرقة.

وفي الرياض أيضًا تم القبض على اثنين من المخالفين لنظام أمن الحدود من جنسية إفريقية يقومون بارتكاب 3 جرائم سلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض واستيلائهما من خلالها على ما يقارب 300 ألف ريال.



