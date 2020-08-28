قصة تغريدة أثارت الجدل بعد عقوبة السويكت والنصراويون يعلقون

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أصداء معاقبة لجنة الانضباط لـ صفوان السويكت رئيس نادي النصر، مستمرة حيث قررت الانضباط تغريمه عشرة آلاف ريال، بسبب انتقاده للجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب مباراة الهلال والنصر التي أُقيمت يوم 5 أغسطس الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصراويون يدافعون عن السويكت

وكان الإعلامي محمد الشيخ، الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” علّق بتغريدة اعتبرها الكثير من النصراويين مثيرة للجدل بعد عقوبة رئيس النصر حيث قال: “لا شك بأن لأي عقوبة أثرها المؤلم معنويًا على أي شخص، وهو الأثر الذي قد تتركه عقوبة لجنة الانضباط على صفوان السويكت رئيس النصر باعتباره دكتور وقانوني ورئيس نادي كبير، فضلًا عن حضوره المجتمعي في أكثر من جانب مؤثر، ونحسب لـ “أبو سليمان” أنه شخص خلوق وفطن وقادر على تجاوز العقوبة ومسبباتها”.

وجاءت التعليقات الغاضبة من الجمهور النصراوي ضد تغريدة محمد الشيخ، حيث قالوا بأنه يسخر من عقوبة صفوان السويكت، مضيفين أنه لا يحق له السخرية من رجل قانون لمجرد أنه دافع عن ظلم تعرض له النصر بسبب الأخطاء التحكيمية.

وعلّق خالد الشعلان الناقد الحصري لـ برنامج ” الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” أجل تُطالب بعقوبة مُغلظة، وأجل تُطالب بإيقاف عام وغرامة 300 ألف ريال، شتان بين تغريداتك التي فيها جهل باللائحة وخلط قانون بميول، وبين هذه التغريدة المادحة لأخلاق وفطنة رئيس النصر، ما الذي تغير في ظرف أسبوع، ما الذي تسرب وتجدد؟”.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة.







شارك الخبر