قصة تغريدة قللت من قيمة الأهلي بعد إسقاط الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار بدر السعيد، أمين عام لجنة الرقابة على المنشطات سابقًا، الجدل وذلك بعد أن كتب تغريدة قللت من قيمة النادي الأهلي، بعد انتصاره على الهلال أول أمس الخميس في الجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب بدر السعيد عبر حسابه في “تويتر”: “لماذا تستكثرون على الأهلاويين أفراحهم العارمة، مقدار الفرحة يتناسب مع قيمة الإنجاز، وما حققه الأهلي يُعد إنجاز، باركوا لهم وتفهموا فرحتهم وأسبابها، فقد حققوا ما عجز عنه البقية منذ كأس العالم للأندية، مبروك للأهلي وكل عشاقه”.

وعلّق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على تغريدة بدر السعيد قائلًا: ”السيد المسؤول. سابقا، الأيام تدور وتسقط الأقنعة”.

متحدث النصر يُطالب بمحاسبة صاحب التغريدة:

بينما قال سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر حول تغريدة بدر السعيد: ”تقليل من نادٍ كبير تستوجب المساءلة”.

وفي وقت سابق، نشر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالعزيز المريسل، لقطة مثيرة للجدل بـ مباراة الأهلي ضد الهلال التي أُقيمت أول أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل لقطة مباراة الأهلي والهلال:

وقال المريسل مُعلقًا على مقطع الفيديو عبر حسابه في “تويتر”: “رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس لجنة الحُكام، نعلم أن الفيفا سمح بإجراء خمس تبديلات وذلك بسبب فيروس كورونا، لكن هل سمح الفيفا لدكة البدلاء بالفريقين، بمساعدة الحكم الرابع بإجراء التغييرات، حتى لا يضيع الوقت؟!”.

وعرض مقطع الفيديو أحد المساعدين للمدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وهو يرفع اللوحة الرقمية لإجراء التبديل بدلًا من الحكم الرابع في مباراة الأهلي.





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