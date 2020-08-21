المواطن - الرياض

نشرت وزارة الصحة قصة مصاب نقل عدوى كورونا لوالديه المسنين الذين يعانيان من بعض الأمراض المزمنة.

قصة نقل عدوى كورونا

وقالت الصحة إن هذا الشاب تهاون في عزل نفسه فور اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد بل تمادى في التهاون بحضور مناسبة أسرية فكانت النتيجة انتقال العدوى لوالديه المريضين.

حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1591) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (305186) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (277067) حالة.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد الأربعاء الماضي تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92 %.





شارك الخبر