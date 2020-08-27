كارلوس إدواردو يوقع لـ شباب أهلي دبي

المواطن - مروة نبيل

حسم البرازيلي كارلوس إدواردو وجهته بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رسميًا، وقرر الاحتراف في الدوري الإماراتي.

إدواردو في الدوري الإماراتي

وأشار حساب “الشرق الأوسط” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن إدواردو وقع رسميًا مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن البرازيلي إدواردو سينضم إلى شباب أهلي دبي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، على أن يتقاضى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

كارلوس إدواردو

وكانت إدارة نادي الهلال قد وافقت قبل يومين على إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو بالتراضي، والذي يتبقى فيه 15 يومًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد البرازيلي إدواردو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ انضمامه إلى صفوفه موسم 2015/ 2016، وساهم في تسجيل أكثر من 90 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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