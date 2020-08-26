كامبيلوس يمنح لاعبي التعاون راحة

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون راحة عن أداء التدريبات الجماعية لمدة يوم واحد.

كامبيلوس يمنح اللاعبين راحة

وأشار حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كامبيلوس قرر منح الفريق راحة اليوم على أن يُعاود اللاعبون التمارين، يوم غد الخميس، استعدادًا لمواجهة الاتفاق المقبلة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرتغالي كامبيلوس من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

التعاون في دوري محمد بن سلمان

ولعب التعاون ضد الوحدة بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر بهدفين مقابل هدف، ليكتفي بالتواجد في المركز العاشر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





شارك الخبر