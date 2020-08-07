كلمات رئيس الأهلي تُبرّئ الهلال

المواطن - محمد سمعه

برّأ عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، الهلال من قضية تفاوضه مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الراقي السابق والمنضم حديثًا لصفوف النصر لمدة 3 مواسم.

وكانت تقارير صحافية وتغريدات من بعض النُقاد والإعلاميين الرياضيين أكدت على تفاوض الهلال مع عبدالفتاح عسيري قبل دخوله الفترة الحرة مع الأهلي في يوليو الماضي؛ مما يُعرضه لخطر العقوبة القانونية.

ولكن حسم مؤمنة الجدل المُثار حول هذه الجزئية بحديثه لـ برنامج “في المرمى” المُذاع على قناة العربية: “عبدالفتاح عسيري، كان حسم قراره بالرحيل عن الأهلي ولم نجد أي إثبات رسمي يُفيد بأن هناك ناد تفاوض مع اللاعب قبل دخوله للفترة الحرة”.

سعود كريري نفى رغبة الهلال في ضم عسيري:

ووفقًا لـ صحيفة “اليوم” فإن سعود كريري مدير الكرة في الهلال نفى تمامًا اهتمام الهلال بضم عبدالفتاح عسيري، مضيفًا أن أزرق العاصمة لن يُخالف القانون لضم لاعب لم يدخل الفترة الحرة مع ناديه.

وأكد سعود كريري على رفضه الزج باسمه في مفاوضات الهلال مع عبدالفتاح عسيري، مضيفًا أنه يجب الحصول على المعلومة من المركز الإعلامي للنادي وليس من وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، قرر النادي الأهلي، إسقاط اسم اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق الكروي الأول بالراقي، من القائمة الآسيوية للفريق الأهلاوي، وذلك بعد إتمام انتقاله لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة النادي الأهلي لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن عبدالفتاح عسيري لن يُشارك مع الراقي في مبارياته الآسيوية المقبلة، بعد إتمام انتقاله إلى النصر.

الأهلي يُسقط اسم عسيري من القائمة الآسيوية:

وأكدت تقارير صحافية أن الأهلي، أسقط حاليًّا اسم عسيري من قائمته ويحق له المشاركة مع النصر آسيويًّا بالفترة المقبلة.

وبمجرد نهاية موسم 2019/ 2020 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سينتقل عسيري لتمثيل النصر محليًّا بدءًا من موسم 2020/ 2021.



