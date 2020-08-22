كم تلقت شباك الهلال والنصر والاتحاد من السومة ؟

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي، أداءً أكثر من رائع في مباراة الهلال الأخيرة، التي أُقيمت أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض الإعلامي بتال القوس مُقدم برنامج “في المرمى” المُذاع على العربية عدد أهداف المهاجم السوري في شباك الهلال والنصر والاتحاد خلال الست سنوات التي قضاها مع الأهلي، منذ انضمامه للراقي في عام 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.

أرقام وأهداف السومة في الثلاثي الكبير:

وكتب القوس عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “في ستة مواسم 12 هدفًا في النصر، 12 هدفًا في الهلال، 13 هدفًا في الاتحاد، نحن أمام هداف استثنائي لا يتوقف عن هز الشباك رغم ظروف فريقه السيئة أحيانًا، السومة مُهاجم وُلد في منطقة الـ18”.

وفي وقت سابق، توجه طارق كيال نجم الأهلي السابق، والمحلل الرياضي ببرنامج “الدوري مع وليد”، بنصيحة ذهبية لإدارة الراقي بعد مباراة الأهلي ضد الهلال عن النجم السوري عمر السومة.

النجم السوري وُلد في منطقة الـ18:

وقال كيال في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “عمر السومة تألق بشكل واضح في مباراة الأهلي ضد الهلال، رسالتي هو أنني أريد استمراره في الأهلي، لا تجعلوه يذهب إلى النصر”.

ووصل عدد رصيد السومة من الأهداف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة الأهلي ضد الهلال إلى 17 هدفًا في المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري خلف كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، والفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال.





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