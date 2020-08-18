كومان مديرًا فنيًّا لـ برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عن التعاقد مع رونالد كومان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، خلفًا للمدرب كيكي سيتين.

كومان مدربًا لبرشلونة:

وقال بارتوميو خلال المؤتمر الصحافي الذي نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “نعم كومان سيكون هو المدرب، وسيواصل هؤلاء اللاعبون مشروعًا مختلفًا مع مدرب نعرفه نحن الكتالونيين جيدًا، ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب”.

وأضاف: “إذا لم يحدث أي خطأ سيكون كومان هو المدرب، ونراهن عليه لأننا نعرفه جيدًا وكيف يفكر وطريقة اللعب التي يعتمد عليها وأيضًا خبرته، لكونه لاعب سابق في فريق الأحلام ليوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة”.

وأكدت التقارير الصحافية الأخيرة، أن كومان وصل مدينة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، وسيوقع عقدًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

برشلونة مع سيتين:

وكان نادي برشلونة قد أقال سيتين الذي تولى تدريب البارشا في 13 يناير الماضي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم في 25 مباراة بجميع البطولات، وحقق 16 فوزًا، مقابل 5 هزائم و4 تعادلات.

وجاءت إقالة سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها فريق برشلونة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخسر الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، الذي توج به ريال مدريد، حيث ظهر البارشا بمستوى باهت عقب استئناف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا.





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