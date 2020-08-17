كيش: تصرف مبولحي رد فعل بعد تعرضه للإساءة

المواطن - مروة نبيل

دافع نجم نادي الاتفاق، السلوفاكي فيليب كيش، عن زميله حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي، بعد أزمته الأخيرة مع ثنائي الاتحاد عقب مباراة الفريقين الماضية.

كيش يدافع عن مبولحي:

وأشار قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى أنه يعرف رايس مبولحي، مؤكدًا أن تصرفه ما هو إلا رد فعل بعد تعرضه للإساءة، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ”الرياضية”.

وقال: “أعرف رايس مبولحي طيلة الأعوام الماضية، نحن زملاء منذ وقت ليس بالقصير، لذلك أعتقد أن ما بدر منه في مباراة الاتحاد، ليس إلا رد فعل بعد إساءة تعرض لها من أحد لاعبي الخصم”.

تفاصيل الأزمة:

وكان الحارس الجزائري قد دخل في مناوشة عنيفة مع ثنائي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدرت إدارة الاتفاق بيانًا، مساء الأحد، أكدت أنها بالتشاور مع عدد من القانونيين قررت العمل على رفع شكوى ثنائي العميد؛ نظرًا لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على الحارس الجزائري.

وكشف الحارس الجزائري الدولي تفاصيل أزمته مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن رومارينيو أهان والدته الأمر الذي أغصبه كثيرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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