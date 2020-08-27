كيف يساعدك فيتامين B على مقاومة حرارة الصيف؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من حرارة الصيف، وبغض النظر عن النصائح المعتادة، هناك عنصر مهم يمكن أن يساعدك في اجتياز موجات الحر الصيفية وهو فيتامين B.

حمض الفوليك أو فيتامين B الموجود في الخضار الورقي، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في مواجهة الطقس الحار؛ لأنه يساعد في الحفاظ على حركة الدم، فواحدة من المشاكل الرئيسية في الصيف هو ارتفاع حرارة الجسم، وكلما كان القلب والأوعية الدموية قويان؛ تكيف جسدك مع درجات الحرارة المرتفعة، وفقًا لعلماء جامعة بنسلفانيا.

وتُعد مشاكل القلب والأوعية الدموية شائعة في العالم كله، ويعاني الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن تحديدًا من صعوبة في التعامل مع التغيرات الحادة في درجات الحرارة.

والسبب هنا هو أن الأوعية الدموية لكبار السن تعاني من مشاكل في التمدد مما يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية التي تتضمن إحدى وظائفها الرئيسية العمل كنظام تبريد للجسم، وهنا تكمن المشكلة، ولحسن الحظ، فهذا هو بالضبط دور فيتامين B.

كيف يعمل فيتامين B؟

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لحمض الفوليك، تحفيز إنتاج إنزيم يسمى تتراهيدروبيوبترين (BH4)، هذا الإنزيم ضروري للعديد من الأشياء بما في ذلك إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، الذي يساعد بدوره في توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تحسين الدورة الدموية وبالتالي تفعيل نظام التبريد.

وقالت الباحثة آنا ستانيويكز من جامعة بنسلفانيا: نحن نعلم أنه عندما يتعرض كبار السن للحرارة، فإن أجسامهم غير قادرة على زيادة تدفق الدم مثل الشباب، ونتيجة لذلك، يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية أثناء موجات الحرارة العالية.

وتشرح آنا ستانيويز أيضًا أن أجسام الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن تنتج كميات أقل من أكسيد النيتريك، متابعة: عندما يتعرض الشباب الأصحاء للحرارة، تزيد أجسامهم من تدفق الدم وهذا التدفق مع العرق يساعد على تبريد الجسم.

ولهذا السبب استخدم الباحثون حمض الفوليك في دراساتهم وأظهرت النتائج أنه يمكن استخدامه لنفس التأثير.

وقالت آنا ستانيويز: خلاصة القول هي أن مكملات حمض الفوليك تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية.

ونوه علماء ولاية بنسلفانيا أن مجرد تناول مكملات فيتامين B ليس بديلًا عن نظام غذائي صحي، بل أن تناول الخضار الورقي يوميًا الذي يضم هذا الفيتامين يجعلك رطبًا ويمدك بالفيتامينات الأخرى والعناصر الغذائية المهمة لجسمك، بحسب موقع Daily Health Post.

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