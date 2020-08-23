كيم جين سو متمسك بالانضمام إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي النصر قريبًا من حسم صفقة كين جيم سو، الظهير الأيسر لفريق جونبك هونداي الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة كيم جين سو تقترب:

ويسعى نادي النصر لحسم صفقة كيم جين سو سريعًا، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، خاصة أنه يُعاني الفيق من نقص في مركز الظهير الأيسر.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نجم فريق جونبك تلقى عرضًا مغريًا من إدارة نادي النصر من أجل إقناعه بالموافقة على الانضمام إلى صفوفه.

ويُفضل كين جين سو الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تجديد عقده مع جونبك هيواندي خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لمراسل موقع “جول” في كوريا الجنوبية.

وأضاف: “عقد كيم جين سو سينتهي مع فريقه جونبك هيواندي الكوري الجنوبي بعد 4 أشهر فقط، حيث أعلن اللاعب عن رغبته في الانتقال إلى نادي النصر السعودي”.

تدعيمات النصر:

وفي حالة تعاقد النصر مع كيم جين سو رسميًّا، ستكون الصفقة السابعة التي أعلن عنها العالمي لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات.

ونجح النصر في حسم 6 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، وهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي وعبدالفتاح عسيري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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