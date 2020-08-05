لبنان يطلب المساعدة الدولية: نمر في مصيبة

المواطن - متابعة

وجّه رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، مساء أمس الثلاثاء، دعوة لتقديم مساعدة دولية للبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وقال دياب، في كلمة له عن الانفجار: “نمر في مصيبة”، مضيفًا أن “ما حصل لن يمر بدون حساب.. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن”.

وتابع رئيس وزراء لبنان: “لن نستبق التحقيقات بشأن انفجار بيروت”، إلا أنه قال: إن “المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ 6 سنوات”.

ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصرًا، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها، حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات.

من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم: إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا.

ونترات الأمونيوم مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.

وهزت انفجارات ضخمة مرفأ بيروت، الثلاثاء؛ مما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مبانٍ وتهشيم نوافذ وأبواب، مع تصاعد سحابة على شكل فطر عملاقة فوق العاصمة.



