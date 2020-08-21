لثالث مرة في تاريخ البيت الأبيض.. ترامب يجهز لجنازة شقيقه 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقامة جنازة في البيت الأبيض لشقيقه الأصغر روبرت الذي توفي عن عمر يناهز 71 عامًا بعد إصابته بنزيف دماغي إثر سقوطه.

وقالت المصادر لشبكة ABC News إن جثة روبرت ستنقل من نيويورك إلى البيت الأبيض لإقامة العزاء الذي سيحضره نحو 200 من أسرة الرئيس وأصدقائه.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها جنازة في مقر الحكومة الأمريكية منذ جنازة الرئيس جون إف كينيدي بعد اغتياله في عام 1963، وسيصبح شقيق ترامب أيضًا واحدًا من ثلاثة مواطنين عاديين معروفين أنهم أقاموا جنازاتهم في البيت الأبيض طوال تاريخه.

وقال مصدر لشبكة ABC News إن الخدمة ستقام اليوم الجمعة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، وقد تمت دعوة 200 شخص لحضور الحفل الخاص الذي يقال إن الرئيس دفع له شخصيًا.

وكان ترامب قد ألمح إلى خططه الاثنين الماضي قائلًا إنه يفكر في إقامة تكريم كبير ومناسب لأخيه.

واقعة نادرة في البيت الأبيض:

وكانت آخر مرة أقيمت فيها جنازة في البيت الأبيض في عام 1963 لجون كينيدي بعد أن اغتيل في دالاس على يد لي هارفي أوزوالد في 22 نوفمبر، وبعد إطلاق النار، تم نقل جثة كينيدي إلى البيت الأبيض ووضعها في الغرفة الشرقية ووضعها على نفس النعش المستخدم في جنازة لنكولن.

ومن النادر إقامة جنازة لفرد عادي في البيت الأبيض، ولم يكن هناك سوى واقعتين فقط في التاريخ آخرهما في عام 1936 للويس هاو، مستشار الرئيس فرانكلين دي روزفلت وزوجته إليانور، وسبقها جنازة ويلي ابن الرئيس لينكولن الذي توفي في فبراير 1862 من حمى التيفويد عن عمر يناهز 11 عامًا.

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