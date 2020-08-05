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قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع أمس وخلف أكثر من 100 قتيل و4 آلاف مصاب ومئات المفقودين تحت الأنقاض.

سبب انفجار مرفأ بيروت

وقالت مصادر لبنانية إن سبب انفجار مرفأ بيروت هو حريق شبّ في المستودع رقم 9 بالميناء الذي يقع في قلب العاصمة اللبنانية، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كان يحتوي على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم.

نتائج التحقيقات الأولية

وكان مصدر مطلع قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، مما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، أمس.

وقال رئيس الوزراء والرئاسة أمس، إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزّنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

مطالبات بلجنة دولية

وكان الأمين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية ألفرد رياشي طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورًا من أجل التحقيق وتبيان الأسباب الحقيقية للانفجار الآثم لعدم وجود ثقة بالمراجع المختصة داعيًا إلى الكشف عن المتورطين والمتسببين للكارثة الوطنية الكبرى.

إعلان حالة الطوارئ

إلى ذلك أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، بيروت مدينة منكوبة، وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها.

وقال المجلس:” تقارير أمنية أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بالعنبر الذي وقعت فيه الكارثة، وتم تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائج تحقيقاتها خلال 48 ساعة”.

وأوضح المجلس في بيانه: “من غير المقبول أن شحنة 2700 طن من نترات أمونيوم متواجدة منذ 6 سنوات بدون اتخاذ إجراءات وقائية وهذا أمر غير مقبول”.



