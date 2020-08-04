مؤشر الأهلي أخضر لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

نجح النادي الأهلي في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان المؤشر، ليستمر في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

سلمان المؤشر:

وأعلن الإعلامي وليد الفراج، قبل قليل، خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، عن تجديد سلمان المؤشر لعقده مع الراقي رسميًّا لمدة 3 مواسم مقبلة، لينتهي في عام 2023.

وأضاف وليد الفراج قائلًا: “تكفل عضو الشرف الذهبي، المشرف العام على كرة القدم بالراقي الأمير منصور بن مشعل بمقدم عقد سلمان المؤشر الذي يبلغ مليوني ريال”.

وكان مدير المركز الإعلامي بالراقي، فيصل زيد قد صرح قبل قليل لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “الإدارة حريصة على بقاء أبنائها.. ومؤشر الأهلي أخضر إن شاء الله، وسيتم الإعلان قريبًا”.

المؤشر مع الأهلي:

ولعب سلمان المؤشر صاحب الـ31 عامًا، في صفوف العديد من الأندية، ومنها الهلال والقادسية والوحدة، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في مايو 2014.

وخاض المؤشر مع الفريق الأول لكرة القدم أكثر من 180 مباراة، ونجح في إحراز 24 هدفًا، وصنع 32 هدفًا، وتوج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016م.

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