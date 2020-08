ماذا يحدث في جسدك عند تناول ½ ملعقة من الكركم يوميًا ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يحظى الكركم بشعبية كبيرة في المطابخ العالمية، وهو ليس لذيذًا فحسب ويضفي نكهة خاصة على الطعام، بل أيضًا يتميز بفوائد عديدة، وأبرز موقع Daily Health Post الطرق العديدة التي يستفيد بها جسدك إذا تناولت نصف ملعقة صغيرة منه في وجباتك كل يوم.

1- مكافحة الالتهابات:

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للبكتيريا أو السموم، وتطلق الخلايا المتضررة كل من الهيستامين والبراديكينين والبروستاجلاندين، وهذه المواد الكيميائية تسبب التورم، وقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل The Journal of Alternative and Complementary Medicine أن الكركم هو مضاد آمن وطبيعي للالتهابات.

2- إزالة السموم من الجسم:

ويحارب الكركم السموم الموجودة في الجسم، ويعزز إنزيمات الجسم المضادة للأكسدة.

3- تحسين وظائف الدماغ:

ينتج جسمك هرمونًا يسمى BDNF ويلعب دورًا مهمًا في تقسيم وتكاثر الخلايا العصبية، وينخفض هذا الهرمون مع التقدم في العمر والإجهاد، وانخفاضه يرتبط بالإصابة بأمراض مثل مرض هنتنغتون ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.

ويمكن للكركم عكس آثار التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم بالعمر من خلال تعزيز إنتاج هذا الهرمون، وهو بدوره يحسن الذاكرة ويزيد من قدرة الدماغ، ويحمي بشكل فعال من الأمراض السابقة.

4- الكركم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

ترتبط أمراض القلب بصحة بطانة الأوعية الدموية، والإجهاد والكوليسترول الضار يفقدان هذه البطانة مرونتها وهو ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، ويوفر الكركم وقاية من أمراض القلب وفي الواقع فإن نتائجه مشابهة لعقار ُسمى أتورفاستاتين، كما أنه فعال في الحفاظ على صحة البطانة.

5- يمنع مرض الزهايمر:

يرتبط مرض الزهايمر بتشكل الـ Amyloid beta التي تجد طريقها إلى الدماغ، وتوصلت دراسة أجراها باحثون في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة إلى أنها تسبب فقدان الخلايا العصبية في الدماغ.

ويساعد الكركم في علاج مرض الزهايمر عن طريق الإنهاء على الـ Amyloid beta.

6- يحارب الأمراض المزمنة:

الالتهابات قصيرة المدى مهمة لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومع ذلك فإن الالتهابات طويلة المدى تسبب العديد من الأمراض المزمنة، ويقلل تناول الكركم من الالتهاب، وبذلك يمنع الإصابة بالأمراض المزمنة.

7- يمنع سرطان الجهاز الهضمي:

الكركم فعال في منع انتشار الخلايا السرطانية في الجهاز الهضمي.

8- يعالج الاكتئاب:

تتضمن معظم أدوية علاج الاكتئاب آثار جانبية شديدة، لكن الكركم يحتوي على تأثيرات إيجابية فقط على الصحة العقلية، وهو بنفس فاعلية عقار بروزاك الموصوف بشكل شائع لعلاج الاكتئاب.

