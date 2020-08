9 فوائد عظيمة لنبات البصل الأحمر

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

هناك العديد من أنواع البصل، من الأبيض إلى البصل الأحمر والأصفر والإسباني، وبشكل عام فهو من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

مكونات البصل:

يتكون البصل بشكل أساسي من فيتامين C ومركبات الكبريتيك والفلافونويد وغيرها من المواد الكيميائية التي توفر جميعها خصائص علاجية قوية، حتى أن هناك قول مأثور في الثقافة الطبية الشعبية الأمريكية يقول: تناول البصل يوميًا حتى لا تزر الطبيب يومًا eat onion every day to keep the doctor away.

فوائد البصل الأحمر:

1- يمنع نمو خلايا السرطان:

يعتبر البصل مضادًا للسرطان، وقد أشارت دراسات إلى أنه مليء بالكبريت العضوي، المعروف أنه يمنع نمو مجموعة متنوعة من الخلايا السرطانية، ويضم مكون الكيرسيتين، وقد لوحظ أن أولئك الذين يستهلكون هذه المادة أقل عرضة للإصابة بسرطانات المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

والبصل الأحمر غني جدًا أيضًا بالبوليفينول، الذي يلعب دورًا مهمًا في منع تطور الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض الأعصاب وأمراض القلب.

2- تنظيم مرض السكري:

تشير الأبحاث إلى أن مستخلص البصل يمكن أن يخفض ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحسن مستويات الكوليسترول.

3- منع القرحة:

تناول البصل قد يمنع القرحة المعدية عن طريق منع نمو البكتريا الهليوباكتر (H-pylori) وهي كائنات دقيقة تشكل القرحة.

4- تحسين صحة الفم:

غالبًا ما يستخدم البصل الأحمر لمنع تسوس الأسنان والالتهابات الفموية، وذلك عن طريق مضغ البصل الخام لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق، وسوف تقتل الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا في البصل أي جراثيم في فمك وحلقك.

5- تعزيز المناعة:

تعزز المواد الكيميائية النباتية في البصل جهازك المناعي ضد السموم والأجسام الغريبة المختلفة.

6- وقف نزيف الأنف:

وذلك عن طريق قطع شريحة من البصل الخام ووضعها مباشرة تحت أنفك، حيث تساعد أبخرة البصل على تجلط الدم، وبالتالي توقف النزيف، كما يمكنك أيضًا نقع كرات القطن في عصير البصل ووضع واحدة في أنفك لمدة 3-4 دقائق.

7- مضاد للالتهابات والحساسية:

أحد المكونات الصحية الرئيسية في البصل هو كيرسيتين الفلافونويد، وهو له خصائص مهمة مضادة للالتهابات، كما أنه وفقًا للدراسات التي أجريت في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، يساعد في منع إفراز الهيستامين، مادة كيميائية في الجسم تسبب تفاعلات الحساسية.

8- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

وقد ثبت أن مركب كيرسيتين في البصل يساعد على القضاء على تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، كما أنه يساعد على حماية وتجديد فيتامين E المعروف أنه مفيد لصحة القلب.

9- إزالة السموم من جسمك:

وفقًا للدكتور جيمس جيه سلاغا، مؤلف كتاب The Detox Revolution، فإن المستويات العالية من الأحماض الأمينية في البصل لها تأثير قوي على إزالة السموم من الجسم.

وتظهر الدراسات أن مركبات الكبريتيدات العضوية في البصل الأحمر تشكل الجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يستخدمها الكبد لإزالة السموم من الجسد.

