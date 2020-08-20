ماذا يفعل هلال لوشيسكو ضد الأهلي ؟

المواطن - مروة نبيل

يسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو لمواصلة التألق ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

لوشيسكو ضد الأهلي

وتُعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم هي الرابعة التي يقودها لوشيسكو، ويُعتبر مدرب الراقي الصربي، فلادان ميلويفيتش هو ثالث مدير فني يواجهه، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وخاض الهلال تحت قيادة لوشيسكو 3 مواجهات ضد الأهلي، ونجح في تسجيل 7 أهداف، واهتزت شباكه 4 مرات، حيث واجه الراقي بقيادة السويسري كريستيان جروس مرة، ونجح في تحقيق الفوز.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة مدربه الروماني مباراتين ضد نظيره الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وفاز في لقاء وخسر الآخر.

الأهلي ضد الهلال

ويلعب الأهلي ضد الهلال اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الراقي لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، أملًا في التتويج باللقب مبكرًا.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 43.

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