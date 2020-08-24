مالاجا الإسباني يفسخ عقود جميع لاعبيه

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مالاجا الإسباني اليوم الاثنين في بيان رسمي عن فسخ عقود جميع لاعبيه؛ وذلك بسبب مرور النادي بضائقة مالية، لم يتمكن بسببها من سداد قيمة عقود اللاعبين.

مالاجا يطلب دعم جماهيره

وأعلن النادي الأندلسي في بيان له عبر موقعه الرسمي في الإنترنت عن خطوة إلغاء عقود جميع لاعبيه مطالبًا جماهير الفريق بدعم النادي في هذه الخطوة حتى يستطيع العودة بقوة من الناحية المالية مستقبلًا.

ويلعب النادي الأندلسي حاليًا في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، ونجح أمس الأحد في الفوز على فريق بلد الوليد وديًا بهدف دون رد استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد أشهر من لعب في النادي هو اللاعب الإسباني إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني الحالي، حيث لعب مع مالاجا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ثم انضم بعد للنادي الملكي.

إصابة 5 من نجوم الفريق الأندلسي بـ كورونا

وفي وقت سابق، كان النادي الأندلسي أعلن عن إصابة 5 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل أسبوع من الآن حيث ظهرت عليهم أعراض الفيروس لكنهم حاليًا بصحة جيدة.

وأُسس النادي الأندلسي في الخامس والعشرين من مايو في عام 1948 ويلعب حاليًا على ملعب “لاروزاليدا” في إقليم الأندلس.

ويُعد الإنجاز الأبرز لـ مالاجا في دوري أبطال أوروبا هو الوصول لدور الثمانية في موسم 2012/2013، حيث ودع البطولة وقتها على يد بوروسيا دورتموند الألماني.





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