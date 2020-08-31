ما تأثير إطلاق سوق المشتقات المالية على اقتصاد السعودية ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت بورصة تداول، أمس الأحد، سوق المشتقات المالية بالسعودية؛ حيث تم البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30، لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله، فماذا يعني ذلك وما تأثيره على اقتصاد المملكة؟

معنى المشتقات المالية؟

سوق المشتقات هو سوق مالية للعقود الاشتقاقية، وهي أدوات مالية تشتق قيمتها من أصل أساسي، يمكن أن يكون هذا الأصل حقيقيًا أو نقديًا كالأسهم والسندات والذهب.

ويُمكن النظر إلى سوق المشتقات المالية على أنه السوق الذي تتداول فيه عقود بين طرفين على أن تكون مقيدة بوقت وسعر محددين، ويتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق.

وقالت تداول إن بنك جولدمان ساكس السعودية أصبح عضوًا في السوق المالية السعودية وله الحق في إجراء خدمات الوساطة لتداول المشتقات والتعامل بصفته رئيسًا ووكيلًا لإطلاق السوق الجديد.

كيف تبدأ التداول في سوق المشتقات المالية؟

يمكن لجميع العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد ببدء التداول في سوق المشتقات المالية، ولكي تتمكن من ذلك، يجب عليك فتح حساب تداول من خلال أحد أعضاء تداول المشتقات.

تأثير ذلك على اقتصاد المملكة:

وبحسب ما شرح خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة تداول: فإن هذه خطوة مهمة في تقديم منتجات متطورة للسوق وخلق بيئة تداول جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقالت شبكة رويترز إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المملكة لجعل أسواق الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن السلطات السعودية أدخلت مجموعة من الإصلاحات لجذب مشتري الأسهم ومُصدري الأسهم في الخارج كجزء من الجهود المبذولة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط ضمن خطط رؤية 2030.







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