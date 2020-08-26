ما دار في اجتماع وزير الرياضة بـ ممثلي أندية الأولى والثانية

المواطن - محمد سمعه

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء بـ ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحضور معالي مساعد الوزير ووكلاء الوزارة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء في الاجتماع مناقشة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع ممثلي الأندية، التحديات التي ستواجه هذه الأندية بالفترة المقبلة إضافة إلى وضع حلول للصعوبات التي تُقابلهم من أجل التخلص منها في أسرع وقت.

دعم مستمر من وزير الرياضة للأندية

وأتى هذا الاجتماع في ظل حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم المستمر للأندية ولقطاع كرة القدم بشكل عام.

من ناحية أخرى، أثنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برياضة الهجن، وذلك بعد التوجيه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المُقبلة.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” : “حرص سمو سيدي ولي العهد برياضة الهجن وسباقاتها، يعكس اهتمامه الخاص “حفظه الله” بهذا الإرث التاريخي وهذه الرياضة الأصيلة في وطننا العظيم”.

بيان وزارة الرياضة بشأن سباقات الهجن في المملكة

وذكر بيان وزارة الرياضة السبت الماضي أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن، قدم خالص الشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادًا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن سموه الكريم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم بهذا الدعم المتواصل.





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