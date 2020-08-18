ما مصير اجتماع أوبك+ غدًا بعد إصابة وزير الطاقة الروسي بكورونا ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيمضي كما هو مخطط له بخصوص اجتماعه غدًا مع أعضاء أوبك+.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الطاقة، أولجا جولانت، بأن نوفاك سينضم مع وزراء أوبك+ عبر مكالمة الفيديو؛ للمشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 19 أغسطس وذلك على الرغم من إيجابية نتائج اختبارات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، متابعة أنه سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.

كيف أًصيب وزير الطاقة الروسي بفيروس كورونا؟

وبحسب التقارير وتتبع رحلات وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، فقد أُصيب بـ كوفيد-19 أثناء رحلة عمل في أقصى شرق روسيا مع وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي أُصيب أيضًا بالفيروس في أواخر أبريل الماضي.

وبحسب المتحدثة باسم الوزارة فإن وزير الطاقة الروسي يشعر بالارتياح وليس لديه أعراض.

ويُذكر أنه من المقرر أن يراجع منتجو أوبك+ الالتزام باتفاق إنتاجهم بشأن تخفيضات إنتاج النفط في اجتماع يوم الأربعاء على خلفية الانتعاش البطيء في الطلب.

وبحسب رويترز، فقد بلغ الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في أوبك+ 95-97% في يوليو.

روسيا تنتج 9.37 مليون برميل نفط يوميًا متخطية هدف أوبك+





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