ما هو التهاب القولون التقرحي وما أسبابه وطرق الوقاية منه؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قدم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان خدمة، استقالته؛ بسبب معاناته مع التهاب القولون التقرحي المزمن، حيث قال إنه لم يعد بإمكانه السيطرة عليه أثناء وجوده في منصبه.

وقال آبي إنه تمكن من السيطرة عليه بالعقاقير قبل أن تدهور حالته فجأة في أغسطس الأمر الذي لم يترك أمامه خيار سوى الاستقالة، معربًا عن أسفه لترك منصبه دون تحقيق جميع أهدافه.

ما هو التهاب القولون التقرحي؟

بحسب مستشفى مايو كلينيك فإن التهاب القولون التقرحي هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يسبب التهابًا طويل الأمد وتقرحات في الجهاز الهضمي، ويؤثر على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، وتظهر الأعراض عادةً بطريقة تدريجية وليس فجأة.

ويمكن أن يكون التهاب القولون التقرحي منهكًا ويمكن أن يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة، وليس له علاج معروف حاليًا لكن يمكن السيطرة على أعراضه بالعقاقير.

أعراض التهاب القولون القرحي:

ويمكن أن تختلف أعراضه اعتمادًا على شدة الالتهاب ومكان حدوثه وقد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

إسهال، غالبًا مصحوبًا بدم أو صديد.

آلام في البطن وتشنجات.

ألم المستقيم.

نزيف في المستقيم خروج كمية صغيرة من الدم مع البراز.

فقدان الوزن.

الإعياء.

الحمى.

تشنجات وألم في البطن.

ويؤثر التهاب القولون التقرحي الحاد على القولون بأكمله ويسبب ألمًا شديدًا وإسهالًا غزيرًا ونزيفًا وحمى وعدم القدرة على تناول الطعام.

متى ترى الطبيب؟

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من تغير مستمر في عادات الأمعاء أو أيًا من الأعراض السابقة إذا استمرت وقتًا طويلًا، وعلى الرغم من أن التهاب القولون التقرحي ليس قاتلاً في العادة، إلا أنه مرض خطير قد يتسبب في بعض الحالات في مضاعفات تهدد الحياة مثل النزيف الشديد، ثقب في القولون، الجفاف الشديد، هشاشة العظام، زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة والشرايين.

أسباب الإصابة بالتهاب القولون التقرحي:

لا يزال السبب الدقيق غير معروف، في السابق، كان يُعتقد أن النظام الغذائي والتوتر وراءه لكن الأطباء يعرفون الآن أن هذه العوامل قد تفاقم من المشكلة ولكنها ليست السبب الرئيسي.

أحد الأسباب المحتملة هو خلل في الجهاز المناعي، حيث عندما يحاول جهازك المناعي محاربة فيروس أو بكتيريا غازية، فإن الاستجابة المناعية غير الطبيعية تجعله يهاجم الخلايا في الجهاز الهضمي أيضًا، ويبدو كذلك أن الوراثة تلعب دورًا في الإصابة به.

كيفية الوقاية منه؟

وينصح الأطباء بتناول الماء بكثرة للوقاية من الإصابة بالتهاب القولون التقرحي، وتناول كمية غنية من الألياف الغذائية إلى جانب تناول بعض أنواع البكتيريا الجيدة والمعروفة باسم البروبيوتيك، والمتوفرة طبيعيا في منتجات الألبان.







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