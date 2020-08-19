متحدث الصحة: تراجع إصابات كورونا 72 % وارتفاع حالات التعافي إلى 92 %

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92 %.

فيديو | تراجع حالات #فيروس_كورونا المؤكدة بنسبة 72 % وتراجعت الحالات الحرجة بنسبة 25 % وارتفاع في نسبة حالات التعافي لـ 92 % #الإخبارية pic.twitter.com/BjZWWQgTo2 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 19, 2020

مؤشرات إيجابية

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم إلى أنه قبل قرابة شهرين كنا نسجل في المملكة 60-70 ألف حالة نشطة لكن هذا الرقم تراجع الآن إلى حدود 25 ألف حالة أو أكثر قليلًا.

وأشار إلى أن كل هذه الأرقام المبشرة تعكس ما تم تقديمه من خدمات وما قامت به الجهات المختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن رصد (1363) حالة جديدة وتعافي (1180) حالة جديدة من المصابين بمرض كوفيد 19؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (274091) حالة.

كما وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (25089) حالة من بينها (1725) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كوفيد 19 في المملكة إلى (302686) حالة، توفي منهم (3506) حالات.





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