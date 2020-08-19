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متحدث الصحة: تراجع إصابات كورونا 72 % وارتفاع حالات التعافي إلى 92 %

متحدث الصحة: تراجع إصابات كورونا 72 % وارتفاع حالات التعافي إلى 92 %

2020/08/19
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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متحدث الصحة: تراجع إصابات كورونا 72 % وارتفاع حالات التعافي إلى 92 % متحدث الصحة
المواطن - الرياض
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1 مؤشرات إيجابية
2 حالات كورونا في السعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72 % وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 % فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92 %.

مؤشرات إيجابية

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم إلى أنه قبل قرابة شهرين كنا نسجل في المملكة 60-70 ألف حالة نشطة لكن هذا الرقم تراجع الآن إلى حدود 25 ألف حالة أو أكثر قليلًا.

وأشار إلى أن كل هذه الأرقام المبشرة تعكس ما تم تقديمه من خدمات وما قامت به الجهات المختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن رصد (1363) حالة جديدة وتعافي (1180) حالة جديدة من المصابين بمرض كوفيد 19؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (274091) حالة.
كما وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (25089) حالة من بينها (1725) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كوفيد 19 في المملكة إلى (302686) حالة، توفي منهم (3506) حالات.

 




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