متحدث الصحة : تراجع الحالات الحرجة 12% خلال أسبوعين

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالات الحرجة تراجعت بنسبة 12% خلال الأسبوعين الماضيين بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

تراجع الحالات الحرجة

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه خلال الأيام الأخيرة تم رصد ثبات في عدد الحالات الحرجة ثم تراجعها بشكل ملحوظ وصولاً إلى 12%.

وتابع العبدالعالي أنه في نفس السياق وبالتزامن مع تراجع الحالات الحرجة تم رصد تراجع إجمالي الحالات حيث كانت الإصابات قبل شهر عند مستوى 5 آلاف حالة في اليوم، فيما تدور الآن حول الألف حالة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات مبشرة وتشير إلى أن خطط مجابهة فيروس كورونا تسير في الاتجاه الصحيح.

حالات كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل ( 1402) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1775 ) حالة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (284226) حالة.

تراجع الوفيات

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لفت في وقت سابق، إلى أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولايزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشرًا على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.



