متحدث النصر يُسلط الضوء على الراتب المرتفع لمحترف الهلال

المواطن - محمد سمعه

سلط سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر، الضوء اليوم الأحد على الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال من فريقه.

وكتب الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” “لاغازيتا المطبوعة الصحيفة الأشهر في إيطاليا و أوروبا، تكشف تفاصيل راتب جوفينكو وتؤكد أنه يحصل على مرتب يصل ١٠ ملايين يورو سنويًا أكثر من ٤٠ مليون ريال”.

سبب يمنع انتقال نجم الهلال لـ مونزا

وأعاد الصرامي بعد ذلك نشر تغريدة من حساب “الكرة الإيطالية” في “تويتر” تحدثت عن أن نادي مونزا الإيطالي أطلق العنان ويسعى لضم لاعب الهلال جيوفنكو لكن مشكلة الراتب تعوق الأمر، كما أشارت التغريدة إلى أن جيوفنكو يتقاضى 10 ملايين يورو سنويًا في السعودية، وسينتهي عقده مع الهلال في ديسمبر 2021.

وبالفعل، يسعى نادي مونزا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لضم النجم سيباستيان جيوفينكو من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت شبكة “سكاي سبورتس”، أول أمس الجمعة، أن نادي مونزا الإيطالي يجهز عرضًا مغريًا لضم سيباستيان الذي ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 31 ديسمبر 2021.

مونزا يُنافس فريقين إيطاليين لضم جيوفنكو

ولفتت الشبكة العالمية إلى أن نادي مونزا الإيطالي انضم إلى ناديي ساسولو وبارما للمنافسة على ضم جيوفينكو من الهلال بعد انتهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

وانضم اللاعب الإيطالي صاحب الـ33 عامًا، إلى الهلال في يناير 2019، قادمًا من تورونتو الكندي، وخاض معه أكثر 50 مباراة، وساهم في تسجيل أكثر من 25 هدفًا، بجانب مساهمته في تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.





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