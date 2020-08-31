متى يعلم المصاب بأنه متعافٍ من فيروس كورونا ؟

المواطن - الرياض

أجابت وزارة الصحة على سؤال متداول بشأن “كوفيد19” حول متى يعلم المصاب بأنه متعافٍ من الفيروس؟ بأن فترة التعافي ستكون بعد مرور10 أيام من تاريخ أول عينة إيجابية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إنه في حالة وجود أعراض سيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل من ظهور الأعراض، بشرط مرور 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية، وارتفاع بالحرارة.

وأضافت وزارة الصحة أنه في حال كانت إصابتك المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ أول عينة إيجابية، وفي الحالتين لا يستدعي التعافي تأكيداً مخبرياً.







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