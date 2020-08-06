محافظ أحد رفيدة يوجّه بمعالجة أضرار الأمطار على الفور

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

قام محافظ أحد رفيدة، متعب المتعب، يرافقه مدير الدفاع المدني في المحافظة، ورئيس البلدية، بجولة ميدانية على المواقع التي تضررت من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس، ووجّه بمعالجتها على الفور.

وقدم محافظ أحد رفيدة، شكره الجزيل وتقديره الكبير للجهود التي بُذلت وما زالت تُبذل من قبل الدفاع المدني، والبلدية، والجهات الحكومية الأخرى والعمل المشترك لرفع ضرر الأمطار عن أي مواطن أو مقيم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم في مواقعهم.



