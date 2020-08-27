مروان محسن يُنقذ الأهلي ضد الجونة بهدف قاتل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الثانية والعشرين في الدوري المصري الممتاز موسم 2019/ 2020، بفوز المارد الأحمر بصعوبة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بأداء هادئ من قبل المارد الأحمر الذي لم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى فريق الجونة.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الجونة:

ولم تتغير النتيجة كثيرًا خلال الشوط الأول من المباراة، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الجونة، ضغط فريق الجونة وذلك لإحراز الهدف الأول في شباك المارد الأحمر، حيث سنحت له فرصتان خطيرتان عبر كل من إسلام محارب ومحمد ناجي جدو، ولكن حارس المارد الأحمر محمد الشناوي تعامل معهما بشكل أكثر من رائع.

مروان محسن يُنقذ الأهلي:

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، تمكن مروان محسن من إضافة الهدف الأول للمارد الأحمر، وهدف الفوز بطريقة رائعة بعد تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد الجونة، أصبح رصيد المارد الأحمر 59 نقطة بالمركز الأول في الدوري وبفارق 17 نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي فاز أول أمس الثلاثاء على فريق الإنتاج الحربي.

وسيلعب الأهلي بعد غد السبت، ضد النادي المصري في الجولة الـ23 من الدوري المصري، بعد الفوز على الجونة.





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