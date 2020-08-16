مسؤول تطوير “توكلنا”: هذا شرط دخول الجماهير للملاعب

المواطن - محمد سمعه

أكد مشعل السرحان المسؤول عن تطوير منظومة “توكلنا” أن عودة الجماهير للملاعب ستكون بالتنسيق بين وزارتي الرياضة والصحة، مضيفًا أنه لا يُمكن دخول أي مُشجع للملعب إلا بعد تسجيل الدخول لـ تطبيق “توكلنا”.

وتحدث السرحان لـ برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC قائلًا: “عودة الجماهير ستكون بالتنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الصحة، و(تباعد) يُشعرك عن طريق البلوتوث بالأشخاص المخالطين، والتطبيق سيساعد في عودة الجماهير بالفترة المقبلة، إن شاء الله”.

وأضاف السرحان: “تطبيق (توكلنا) بدأ لتقديم التصاريح وقت الحظر والآن يُساعد على احتواء المرض، ونحن من أوائل الدول التي بدأت بتطبيق هذه التقنية بالتعاون مع قوقل”.

التطبيق يُوضح الحالات المُخالطة:

وتابع السرحان: “التطبيق يُوضح الحالات المُخالطة، ولا يدخل أحد الملاعب إلا بعد تسجيل الدخول لـ تطبيق (توكلنا)”.

وزارة الرياضة تكشف منع 6 مشجعين من الدخول للمباريات:

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها أمس السبت: “إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)”.

وأضاف البيان: “فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم السبت، عند ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية”.





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