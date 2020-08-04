مسالخ جدة تستقبل 38,827 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

المواطن - واس

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 38,827 ذبيحة جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور، ودعم مقام المحافظة لجميع المهام التنظيمية.

وأشار إلى أن الأمانة ممثلة في إدارة مسالخ وأسواق النفع العام وضعت خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية.

وأضاف أن الأمانة اعتمدت ضمن خطتها مسارات تنظيمية وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.



