‎الرئيسية
جديد الأخبار
مسالخ جدة تستقبل 38,827 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى
شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج

مسالخ جدة تستقبل 38,827 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

2020/08/04
الساعة 1:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
27
0
طباعة
مسالخ جدة تستقبل 38,827 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى
المواطن - واس

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 38,827 ذبيحة جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الشرطة والمرور، ودعم مقام المحافظة لجميع المهام التنظيمية.

وأشار إلى أن الأمانة ممثلة في إدارة مسالخ وأسواق النفع العام وضعت خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية.

وأضاف أن الأمانة اعتمدت ضمن خطتها مسارات تنظيمية وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :