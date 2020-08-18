مسيرة بدر البوسعيدي الدبلوماسية تؤهله لمنصب وزير خارجية عمان

المواطن - متابعة

بمسيرة مهنية حافلة امتدت على مدى 3 عقود تم تعيين بدر البوسعيدي وزيرًا للخارجية في سلطنة عمان خلفًا للدبلوماسي المخضرم يوسف بن علوي والذي شغل هذا المنصب على مدى أكثر من 20 عامًا.

من هو بدر البوسعيدي ؟

كان آخر منصب شغله بدر البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ما سهل له التعامل عن قرب مع صانعي السياسة الخارجية في عمان وأضاف إلى خبراته العملية ومسيرته الطويلة في مؤسسة صنع القرار.

ولد بدر البوسعيدي في مايو 1960، في مسقط، وتلقى تعليمه المبكر في المدارس السعيدية ما بين العاصمة العمانية وصلالة ليغادر إلى المملكة المتحدة وهو ابن 17 عاما بغرض الدراسة، والتحق بمدارس خاصة في إمارة ويلز، قبل أن ينتقل في العام التالي وتحديدا عام 1978 إلى لندن، حيث أمضى ثلاث سنوات.

التحق بدر البوسعيدي بجامعة أكسفورد، ومنها حصل على ماجستير في السياسة والفلسفة والاقتصاد عام 1986 وعاد إلى مسقط عام 1988 وبعد سنة واحدة انضم إلى وزارة الخارجية، وعين سكرتيرا أول، وترقى عام 1990 إلى منصب مستشار، ثم سفيرا سنة 1996.

وترأس وزير الخارجية الجديد عام 1997 دائرة مكتب وزير الخارجية، قبل ترقيته سنة 2000 إلى أمين عام وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى تعيينه اليوم.

تشكيل مجلس الوزراء الجديد

وكان سلطان عمان أصدر اليوم عددًا من المراسيم بتغيير مسمى الوزير المعني بالشؤون الخارجية إلى وزير الخارجية وكذلك تغيير مسمى وزير الشؤون المالية إلى وزير المالية كما تم تشكيل مجلس الوزراء الجديد في السلطنة.

وجاء التشكيل الجديد كما يلي: فهد بن محمود نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. شهاب بن طارق نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع. ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب. خالد بن هلال البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السلطاني. الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السلطاني. حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرًا للداخلية. بدر بن حمد البوسعيدي وزيرًا للخارجية. سلطان بن سالم الحبسي وزيرًا للمالية. الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية. الدكتور محمد الرمحي وزيرًا للطاقة والمعادن. الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزيرًا للصحة. الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم. وتولى سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط، وعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعبدالله بن ناصر الحراصي وزيرًا للإعلام، ومحمد بن سلطان البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظ ظفار، وإبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وسالم بن محمد المحروقي وزيرًا للتراث والسياحة، وسعود الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والدكتور خلفان الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط. وعينت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، وسعيد بن حمود المعولي وزيرًا للنقل، والدكتور سعيد الصقري وزيرًا للاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف وزيرًا للتجارة والصناعة، وليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، ومحاد باعوين وزيرًا للعمل.





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