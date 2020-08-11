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مطالبات بالقبض على مجاهر الطائف وتحذيرات من تيك توك

مطالبات بالقبض على مجاهر الطائف وتحذيرات من تيك توك

2020/08/11
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مطالبات بالقبض على مجاهر الطائف وتحذيرات من تيك توك
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 مجاهر الطائف يثير الاشمئزاز
2 تحذيرات من مقاطع التيك توك

طالب العديد من المواطنين بالقبض على مجاهر الطائف الثلاثيني الذي ظهر في مقطع فيديو يعلن رغبته في ممارسة الفجور مع شاب آخر.

مجاهر الطائف يثير الاشمئزاز

وطالب العديد من المواطنين الجهات المختصة بسرعة القبض على مجاهر الطائف حتى يكون عبرة لغيره ممن يستغلون مواقع التواصل في الترويج للرذيلة والفجور ولحماية الأطفال من مثل هذه النوعية من المنحرفين سلوكيًا وأخلاقيًا.

تحذيرات من مقاطع التيك توك

واحتشد وسم #مجاهر_الطائف بالعديد من التغريدات التي تستنكر ما قام به هذا الشخص وتحذر من مخاطر برامج التواصل الاجتماعي خاصة برنامج تيك توك الذي تم تصوير هذا المقطع وبثه عليه.

ودعا المغردون إلى أن يتم رقابة استعمال الأطفال تطبيقات التواصل وتقييد المحتوى غير المناسب الذي قد يصلون إليه بالصدفة أو عن طريق غيرهم من رفقاء السوء.




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