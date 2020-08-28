مفاجأة تستعد إدارة الهلال للإعلان عنها

المواطن - محمد سمعه

تُجهز إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لمفاجأة سارة ستُعلن عنها للجماهير بالفترة المقبلة، وذلك بعد خسارة الأزرق مؤخرًا لـ مناقصة ملعب جامعة الملك سعود التي فازت بها شركة الوسائل.

ويُقدم الفريق الكروي الأول بـ الزعيم، أداءً أكثر من رائع في موسم 2019/2020، حيث يتصدر ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا برصيد 63 نقطة، ويُنافس على لقبي كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وكان الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز ذكر لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن المفاجأة التي ستعلن عنها إدارة الأزرق، ليست التعاقد مع لاعب ثقيل فنيًا، ولكنها الإعلان عن ملعب جديد للفريق.

الهلال يتصرف بعد خسارة مناقصة ملعب الجامعة

وتسابق إدارة نادي الهلال الزمن، وذلك من أجل تجهيز ملعب جيد للفريق الكروي الأول، بعدما خسر بطل آسيا مناقصة ملعب الجامعة، حيث لن يخوض أي مباريات على ملعب الجامعة، وذلك بعد نهاية الموسم الجاري.

ويُعد الأمر بمثابة خبر سار للجماهير الهلالية، إن تحقق خاصة أن هذا سيكون دليلاً واضحاً على أن إدارة فهد بن نافل تفعل كل شيء لجعل الزعيم في مصاف الأندية العالمية، حيث يملك كل ناد ملعبه الخاص به.

إدارة الزعيم ستفتح ملف التجديد لـ الشهراني والفرج

وفي سياق آخر، بحثت إدارة نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة التفاوض مع كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لاعبي أزرق العاصمة لتجديد عقد كل منهما خلال الفترة المقبلة.

وبسبب منافسة الأزرق على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، فقد قررت إدارة النادي الأزرق تأجيل التجديد للثنائي للتركيز بصورة أكبر على حسم اللقب، وفقًا لـ ” الرياضية”.

وقد يؤدي هذا القرار إلى اتخاذ كل من الفرج والشهراني قرارًا بالرحيل للبحث عن حسم مصيرهما مع نادٍ آخر مع بداية الموسم المقبل، خاصة أن الثنائي يسعى لحسم مصيره مبكرًا للتركيز على الموسم المقبل بشكل كبير.







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