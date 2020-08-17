مفاجأة تُطمئن مدرب الأهلي قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يُسابق الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي بـ الأهلي الزمن؛ وذلك من أجل تجهيز لاعبيه إضافة لوضع الخطة المناسبة قبل مواجهة الهلال يوم الخميس المقبل بالجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى مدرب الراقي، خبرًا سارًا قبل تحديده التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال، وهو شفاء سعيد المولد من الإصابة واستعداده للدخول للتدريبات الجماعية بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بالراقي وفقًا لـ “الرياضية”.

وكان سعيد المولد نجم الأهلي عانى من إصابة في أربطة مفصل القدم خلال مباراة الاتحاد، بالفترة الأخيرة ثم شُفي منها.

نجوم الأهلي يسعون لمصالحة جماهيرهم

ويسعى الراقي لمصالحة جماهيره، وتحقيق الفوز على الهلال، وذلك بعد الخسارة المفاجئة من النادي الفيصلي بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري بثنائية دون رد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.

العويس يكشف تفاصيل أزمته

وفي وقت سابق، رد الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، ردًّا ناريًّا على أزمته الأخيرة المتعلقة بمغادرته مأدبة العشاء التي أقامها النادي مؤخرًا، وذلك بعد مباراة الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث العويس للقناة الرياضية السعودية بعد مباراة الفيصلي والأهلي قائلًا: “حقيقة لا أعرف ماذا أقول، الجميع لو ذكر أن العويس قام بالسُّعال سيذكرون هذا الأمر، هذا شيء مُضحك، وأنا لست بحاجة إلى التبرير”.

وأضاف العويس: “الأهلي افتقد للعديد من اللاعبين في مباراة الفيصلي، ولم نظهر بالصورة الجيدة، ولكن القادم سيكون أفضل، ولو هناك مشاكل في الأهلي، لن أتحدث عنها بالطبع”.





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