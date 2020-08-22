مفاجأة يُجهزها الهلال لـ الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

دخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مرحلة الاستعداد بقوة لمواجهة الفيصلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن سلمان الفرج شارك اليوم السبت وبصورة طبيعية في تدريبات الأزرق، وذلك استعدادًا لمواجهة الفيصلي بعد أن شُفي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وإذا شارك سلمان الفرج مع الهلال ضد الفيصلي، فستكون مفاجأة سارة لأزرق العاصمة الذي يسعى للفوز على عنابي سدير، لتعويض خسارته أول أمس الخميس من الأهلي في الدوري.

لقطة مثيرة في مباراة الهلال والأهلي:

وفي وقت سابق، نشر الإعلامي الرياضي والناقد عبدالعزيز المريسل، لقطة مثيرة للجدل بـ مباراة الأهلي ضد الهلال التي أُقيمت أول أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المريسل مُعلقًا على مقطع الفيديو عبر حسابه في “تويتر”: “رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس لجنة الحُكام، نعلم أن الفيفا سمح بإجراء خمس تبديلات وذلك بسبب فيروس كورونا، لكن هل سمح الفيفا لدكة البدلاء بالفريقين، بمساعدة الحكم الرابع بإجراء التغييرات، حتى لا يضيع الوقت؟!”.

وعرض مقطع الفيديو أحد المساعدين للمدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وهو يرفع اللوحة الرقمية لإجراء التبديل بدلًا من الحكم الرابع في مباراة الأهلي.

السومة يُبدع ضد الهلال:

وكان الأهلي، هزم الهلال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للراقي كل من السوري عمر السومة واللاعب عبدالفتاح عسيري، بينما سجل للفريق الهلالي اللاعب علي البليهي.





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