مكافآت خاصة للاعبي الرائد لمواصلة التألق

المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي الرائد على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بطريقتها الخاصة، لتقديم الأفضل ومواصلة التألق في المسابقات المحلية خلال الفترة المقبلة.

الرائد يكافئ لاعبيه

وقدمت إدارة نادي الرائد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على ضمك بثلاثية دون رد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم تعلن الإدارة قيمة المكافأة، ولكنها لا تنطبق عليها لائحة الفوز المقررة في فترات سابقة بواقع 10 آلاف ريال لكل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومن المقرر أن تستمر المكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حال استمرار الانتصارات، حيث تأمل الإدارة التأهل إلى منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل كأكبر إنجاز يُسجل في تاريخ النادي القصيمي.

دوري محمد بن سلمان

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ23.



