ملعب الحزم جاهز لاستضافة المباريات

المواطن - مروة نبيل

أصبح ملعب نادي الحزم في الرس جاهزًا- بشكل رسمي- لاستضافة المباريات وجميع المنافسات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ملعب الحزم:

وأعلنت وزارة الرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن جاهزية الملعب من أجل احتضان المنافسات الرياضية مرة أخرى، ونشرت مقطع فيديو يوضح مدى جاهزيته.

وكانت وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة الشؤون الفنية، قد قامت بأعمال الصيانة السنوية لعدد من الملاعب الأخرى، والتي تتضمن إجراءات الفحص الروتينية للأرضيات وعمل التسوية، مع قص العشب وتنسيقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات، وذلك بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى تعليق النشاط الرياضي في معظم دول العالم.



