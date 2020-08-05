ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن بـ ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة النصر والهلال قبل انطلاق شوطها الأول، إقامة نجوم الفريقين لـ ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن؛ وذلك تقديرًا وكرسالة شكر لدورهم الكبير في الحفاظ على استقرار المملكة أمنيًّا وصحيًّا بعد انتشار فيروس كورونا المُستجد.

والتقطت عدسات الكاميرا إقامة ممر شرفي من نجوم النصر والهلال حيث صفقوا لمجموعة من الأطباء ورجال الأمن، كتحية لهم على ما قاموا به خلال الفترة الأخيرة مع انتشار جائحة كورونا.

وأنهى نادي الهلال الشوط الأول من ديربي الرياض أمام النصر بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول من ديربي النصر والهلال:

وبدأ الشوط الأول بأداء هادئ من قبل الفريقين مع وجود أفضلية هلالية، حيث سنحت فرصتان محققتان للفريق الهلالي لتسجيل الهدف الأول.

ونجح النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في إحراز الهدف الأول للفريق الهلالي بالدقيقة الخامسة والثلاثين ليعتقد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للنهاية معلنًا تقدم الهلال.

ولكن كان لـ سلطان الغنام، ظهير أيمن النصر، رأي آخر، حيث سدد كرة صاروخية عجز الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال عن صدها لتُصبح النتيجة 1- 1 بين الفريقين عند حلول الدقيقة السابعة والأربعين. وانطلق ديربي النصر والهلال اليوم على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

تشكيلة العالمي لـ ديربي النصر والهلال:

وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي النصر مكونة من: “جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، العمري، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، جوليانو، أمرابط، حمدالله”. بينما كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة التي جاءت مكونة من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، البريك، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، جيوفنكو، إدواردو، سالم الدوسري، بافيتيمبي غوميز”.



