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منصور بن مشعل يستقيل من منصبه في الأهلي
دون الكشف عن الأسباب

منصور بن مشعل يستقيل من منصبه في الأهلي

2020/08/18
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منصور بن مشعل يستقيل من منصبه في الأهلي الأمير منصور بن مشعل
المواطن - مروة نبيل
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1 استقالة منصور بن مشعل:
1.1 غضب جماهيري:

تقدم الأمير منصور بن مشعل، قبل قليل، باستقالته من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي.

 

استقالة منصور بن مشعل:

وأعلن برنامج المنتصف المذاع على الإخبارية عن خبر استقالة الأمير منصور بن مشعل من منصبه رسميًّا، وتمنى له السلامة والصحة خلال الفترة المقبلة.

وكان ابن مشعل قد غاب عن الاجتماع الذي عُقد بالأمس في منزل الأمير نواف بن عبدالعزيز؛ بسبب مروره بأزمة صحية، ولكنه كان على تواصل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأمير منصور بن مشعل في تدريبات الأهلي
بن مشعل

غضب جماهيري:

وتسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر.

وطالبت الجماهير مؤخرًا عبر “تويتر” برحيل ابن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل.




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