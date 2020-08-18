منصور بن مشعل يستقيل من منصبه في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تقدم الأمير منصور بن مشعل، قبل قليل، باستقالته من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي الأهلي.

عاجل | الأمير منصور بن مشعل يقدم استقالته من منصبه في النادي #الأهلي #المنتصف pic.twitter.com/YdMsVV7HTg — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) August 18, 2020

استقالة منصور بن مشعل:

وأعلن برنامج المنتصف المذاع على الإخبارية عن خبر استقالة الأمير منصور بن مشعل من منصبه رسميًّا، وتمنى له السلامة والصحة خلال الفترة المقبلة.

وكان ابن مشعل قد غاب عن الاجتماع الذي عُقد بالأمس في منزل الأمير نواف بن عبدالعزيز؛ بسبب مروره بأزمة صحية، ولكنه كان على تواصل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غضب جماهيري:

وتسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر.

وطالبت الجماهير مؤخرًا عبر “تويتر” برحيل ابن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل.





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