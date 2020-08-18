منع شخصين من مباريات الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن منع شخصين من التواجد في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بسبب فيروس كورونا المستجد.

منع شخصين من التواجد:

وقال الاتحاد في بيان رسمي: “استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العملية والتحكم في اتحاد كرة القدم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا”.

وتابع: “فقد تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصين من التواجد في مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، حيث ثبتت مخالطة أحدهما وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات”.

وجاء في ختام البيان الذي نشره حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ويود اتحاد كرة القدم التأكيد على اتباع كافة البروتوكولات الصحية الرياضية سعيًا لضمان سلامة كافة عناصر المنافسة الرياضية”.

الدرجة الأولى:

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى كالتالي؛ فوز الجيل على نجران بهدفين لهدف، تغلب الباطن على الخليج بهدف نظيف، وتفوق العين على المجزل بالنتيجة ذاتها، وتجاوز جدة فريق القادسية بهدفين دون رد.

ونجم الثقبة في الفوز على البكيرية بنتيجة 4/ 2، واكتسح حطي فريق الأنصار بخماسية دون رد، وانتهت مباراتا النهضة والجبلين، وأُحد والتقدم بهدفين لكل منهما، وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الطائي والشعلة، وتعادل النجوم والكوكب بنتيجة 1/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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