من الأقرب لضم كارلوس إدواردو بعد مغادرته الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

سيرحل البرازيلي كارلوس إدواردو عن نادي الهلال بعد نهاية موسم 2019/ 2020، وذلك وفقًا للبيان الذي أعلن فيه الفريق العاصمي رحيل اللاعب أمس الثلاثاء.

ويُعد نادي شباب الأهلي دُبي الإماراتي، الأقرب لضم إدواردو وذلك وفقًا لتقارير صحافية.

كارلوس إدواردو في طريقه للدوري الإماراتي:

وفضّل إدواردو الانتقال لـ شباب الأهلي دبي لخوض تجربة احترافية جديدة في المنطقة العربية، بعد خمس سنوات قضاها في صفوف الهلال، وفقًا لـ “الخليج”.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على توديع كارلوس إدواردو بعد مباراة أمس ضد الفيصلي، حيث حملوا اللاعب البرازيلي والتقطوا الصور التذكارية معه.

ونشر حساب أزرق العاصمة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي بصحبة لاعبي الفريق الأول والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بجانب احتفالية له مع اللاعبين.

وظهر إدواردو وهو يحمل قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: “شكرًا سوبر إدواردو”.

ويحتل الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا برصيد 63 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وسيواجه الهلال فريق الحزم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري يوم السبت المقبل.

وتُوج كارلوس إدواردو بلقب السوبر السعودي والدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا مع الفريق الهلالي، وشارك في مونديال الأندية عام 2019.





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