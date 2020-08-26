مهاجم Arsenal يقترب من أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنظاره على ضم اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم نادي Arsenal الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن نادي أتلتيكو مدريد على استعداد لعقد صفقة تبادلية مع أرسنال، بالموافقة على انتقال الفرنسي توماس ليمار أو الإسباني فيتولو للنادي الإنجليزي مقابل انتقال لاكازيت لنادي العاصمة الإسبانية.

أتلتيكو مدريد يرفض تحقيق حلم Arsenal:

ورغم أن الأتلتيكو بحاجة ماسة لضم ألكسندر لاكازيت من أرسنال، لكن النادي الإسباني لن يسمح بدخول اللاعب الغاني توماس بارتي كجزء من الصفقة، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالتعاقد معه

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة فريق ليفربول على بطولة كأس الدرع الخيرية يوم السبت المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان ألكسندر لاكازيت، انضم لصفوف فريق أرسنال في عام 2017 قادمًا من صفوف ليون الفرنسي.

وتُوج لاكازيت من قبل بلقب الدرع الخيرية في عام 2017 مع Arsenal، كما فاز مؤخرًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019/ 2020 مع الجانرز على حساب تشيلسي في المباراة النهائية.

الجانرز يُنافس ليفربول لضم نجم بايرن ميونخ:

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “مترو” الإنجليزية: إن نادي أرسنال الإنجليزي قرر منافسة مواطنه ليفربول وذلك للتعاقد مع تياغو ألكانتارا في صيف العام الجاري.

ويرفض تياغو ألكانتارا تجديد عقده مع بايرن ميونخ الذي ينتهي بنهاية موسم 2019/ 2020.

وكان بايرن ميونخ حدد 23 مليون جنيه إسترليني لبيع تياغو ألكانتارا، صاحب الـ29 عامًا، إلى ليفربول، لكن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب وجد أن السعر مبالغ فيه؛ مما جعله يتراجع عن إتمام الصفقة.





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