موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول غدًا السبت، وذلك ضمن منافسات بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “الدرع الخيرية” وهي بطولة تُقام قبل بداية الموسم الجديد بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم السابق.

وستُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وفي تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت إنجلترا.

ويسعى فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، إلى قص شريط موسم 2020/2021 بتحقيق بطولة، وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق آرسنال.

الثأر شعار الريدز بلقاء آرسنال ضد ليفربول

كما أن الريدز سيقاتل للفوز على الجانرز، وذلك للثأر من الخسارة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز آرسنال على ملعب الإمارات بثنائية مقابل هدف على ليفربول، وحرم الريدز من تحقيق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وستُقام مباراة آرسنال وليفربول على ملعب “ويمبيلي” في مدينة لندن البريطانية، وهو الملعب الذي استضاف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019/2020 بين تشيلسي وآرسنال، ووقتها حصد الجانرز اللقب بالفوز على البلوز بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت في الأول من أغسطس الجاري.

أرتيتا يُطارد ثاني بطولة له مع آرسنال

ويهدف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، لتحقيق الفوز في مباراة آرسنال ضد ليفربول، وذلك للفوز بثاني بطولة له كمدرب للفريق اللندني، بعد تحقيق لقب كأس إنجلترا، أما المدرب الألماني يورجن كلوب فيهدف للفوز ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي، ليجمع بينها وبين لقب الدوري الإنجليزي.







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