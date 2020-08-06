موعد مباراة الزمالك ضد المصري

المواطن - مروة نبيل

يعود الدوري المصري لكرة القدم إلى الحياة مجددًا، مساء اليوم الخميس، بمباراة الزمالك ضد المصري بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

الزمالك ضد المصري

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد المصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم، عند الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعتها على قناة “أون تايم سبورت”.

ويدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم، بهدف تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما يسعى الفريق البورسعيدي لخطف الثلاث نقاط لتحسين نتائجه.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة في 6 مواجهات.

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