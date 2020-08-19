موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد ليون

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة بايرن ميونيخ ضد ليون الفرنسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

بايرن ميونيخ ضد ليون

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونيخ ضد ليون على ملعب “خوسيه ألفالادي” في العاصمة البرتغالية لشبونة، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بعدما نجح في الفوز على لايبزيج الألماني بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تألق بايرن ميونيخ

وظهر بايرن بمستوى مميز خلال منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ويسعى لتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، والمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويُعد العملاق البافاري هو الفريق الأوروبي الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته في دوري أبطال أوروبا، كما يملك قوة هجومية لافتة، حيث سجل 39 هدفًا في 9 مواجهات فقط، وذلك قبل مباراة بايرن ميونيخ ضد ليون اليوم.

ليون يُحقق المفاجآت

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الفرنسي لتحقيق مفاجأة بالفوز في مباراة بايرن ميونيخ ضد ليون اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، خاصة أنه نجح في إخراج الكبار هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون من إقصاء يوفنتوس الإيطالي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من دور الـ16، وحقق أكبر مفاجآت البطولة وأطاح بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من ربع النهائي.





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