ميسي يختار ناديه الجديد بعد موافقة زوجته

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، استقر على ناديه الجديد وذلك بعد حصوله على موافقة زوجته.

وكان النجم الأرجنتيني تقدم بطلب رسمي أول أمس الثلاثاء لإدارة برشلونة أعلن فيه أنه سيرحل عن النادي في صيف العام الجاري.

وذكرت صحيفة La Nacion الأرجنتينية أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للعمل مع مدربه السابق في برشلونة، الإسباني بيب جوارديولا.

البرغوث الأرجنتيني قريبًا من مان سيتي:

وأكدت الصحيفة أن ميسي أخبر زوجته بأنه يريد الانتقال لـ مانشستر سيتي وهي وافقت على الفور.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية وفي الوقت ذاته سيكون متمسك بالرحيل عن البارشا.

سبب طلب ميسي الرحيل عن برشلونة:

وكان النجم الأرجنتيني أعلن رغبته في الرحيل لإدارة النادي الكتالوني أول أمس الثلاثاء بإرسال فاكس رسمي لإدارة جوزيب بارتوميو، وذلك بسبب موسم 2019/ 2020 الكارثي للنادي الكتالوني حيث خرج فيه برشلونة بدون أي بطولة وتلقى هزيمة قاسية بالخسارة من بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية قالت الأحد الماضي: إن إدارة برشلونة تُخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي ليكون خليفة النجم الأرجنتيني في المرحلة المُقبلة في نادي برشلونة.





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