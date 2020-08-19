ميلويفيتش: أداء الأهلي يتحسن وهدفنا نهائي الكأس

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، أنه يستهدف التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع النادي الأهلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تأثر أداء الفريق بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

ميلويفيتش يُشيد بالنادي الأهلي:

وتحدث المدرب الصربي عن تدريبه للراقي قائلًا: “أعرف الأهلي قبل تعاقدي معه وهو أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط.. وتحدثت مع زوجتي أنني تلقيت عروضًا من أوروبا ولكن أفضل الشرق الأوسط وأحب السعودية”.

وتابع: “الوضع صعب للغاية بعد كورونا.. إذا غاب لاعبان أساسيان في الفريق وخاصة في الهجوم فهذا يؤثر على لأداء الفريق، التوقف بسبب كورونا أثر على مستوى اللاعبين حتى لو كانوا يتدربون في المنزل هذا لا يكفي”.

نهائي الكأس:

وأضاف ميلويفيتش خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “نأمل أن نصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. ولدي إيمان قوي بالفريق ونحن نتحسن يومًا بعد يوم وسيعودون اللاعبين وسنركز على الأداء”.

وعن غياب ثنائي الفريق المحترف، قال: “حسب ما أعرف أن الجزائري يوسف بلايلي يواجه مشكلة بسبب إغلاق بلاده، أما المهاجم دجانيني تافاريس لا أعلم عن سبب غيابه”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “تحدثت مع المشرف على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل حول انتقال عبدالفتاح عسيري وأصبح هذا الموضوع من الماضي وليس لدي تعليق على هذا الأمر”.

تألق الشباب:

واختتم المدرب الصربي تصريحاته قائلًا: “لا أخشى أن أمنح الفرصة للاعبين الشبان.. والفريق لديه عناصر شابة يقدمون مستويات جيدة، وأنا متفائل بالموسم المقبل وسعيد أنني أعمل مع إدارة النادي”.

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